شكرا لقرائتكم خبر عن 797 إصابة و83 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ،اليوم الأربعاء، تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.
وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليترفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة. يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات أمس الأول الاثنين بحسب بيانات المعهد.
ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.
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