بعد تعليق الآمال عليه.. لقاح ضد كورونا يثبت 'فشلاً ذريعاً'

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن آخر تجارب اللقاح على قرود الريسوس، أصيبت جميع القرود الستة التي تم إعطاؤها اللقاح بفايروس كورونا ، بحسب "سبوتنك".

من جانبه، كشف الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن القرود التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الفيروس في أنوفها، مثل القرود الثلاثة غير المحصنة في التجربة.



وأضاف هاسيلتين أن هذا يشير إلى أن العلاج، الذي كان ينتظر أن ينتج 100 مليون جرعة بحلول أيلول المقبل، قد لا يوقف انتشار وباء كوفيد 19.

وتابع الدكتور هاسيلتيني، "من الواضح وضوح الشمس أن اللقاح لم يوفر مناعة قوية ضد الفيروس، وهو المعيار الذهبي لأي لقاح".

وكانت تقارير أولية أشارت الأسبوع الماضي إلى، أن اللقاح قدم مناعة "ضد" الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين، وأن يصبح مميتا.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل/نيسان المنصرم، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس كورونا.