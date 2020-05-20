بعد تعليق الآمال عليه.. لقاح ضد كورونا يثبت 'فشلاً ذريعاً'

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، بأن "لقاح أكسفورد" الذي علق عليه العالم آمالا كبيرة، بعدما دعمته الحكومة البريطانية بما يقارب 100 مليون دولار، أثبت "فشلاً ذريعاً".
من جانبه، كشف الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن القرود التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الفيروس في أنوفها، مثل القرود الثلاثة غير المحصنة في التجربة.
وأضاف هاسيلتين أن هذا يشير إلى أن العلاج، الذي كان ينتظر أن ينتج 100 مليون جرعة بحلول أيلول المقبل، قد لا يوقف انتشار وباء كوفيد 19.
وتابع الدكتور هاسيلتيني، "من الواضح وضوح الشمس أن اللقاح لم يوفر مناعة قوية ضد الفيروس، وهو المعيار الذهبي لأي لقاح".
وكانت تقارير أولية أشارت الأسبوع الماضي إلى، أن اللقاح قدم مناعة "ضد" الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين، وأن يصبح مميتا.
وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل/نيسان المنصرم، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس كورونا.
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