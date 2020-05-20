6 إصابات بفايروس كورونا في الدوري الانكليزي

2020-05-20 | 08:13
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وأضاف الدوري الإنجليزي، "لن تقدم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد وسيتم إعلان النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة من الاختبارات".
وفي وقت لاحق أعلن واتفورد أن ثلاثة أشخاص، من بينهم لاعب واحد، جاءت عيناتهم إيجابية للفايروس، وسيخضع الثلاثة للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام تمشيا مع إرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بيرنلي، إن مساعد المدرب إيان وان كان بين الحالات الإيجابية عقب خضوعه للفحص يوم الأحد الماضي.
وأضاف بيرنلي في بيان، "تمشيا مع متطلبات رابطة الدوري الممتاز الصارمة وعقب ثبوت إيجابية عينته، تم عزل إيان لمدة سبعة أيام وسيخضع للاختبار مرة أخرى في الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين 25 مايو.
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