اعتقال 42 مخالفاً للحظر و157 متسولاً في بغداد خلال 24 ساعة

وقالت المديرية، إنه "تم، خلال الـ24 ساعة الماضية وفي مناطق متفرقة من بغداد، القبض على 42 مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال، و157 متسولاً".

وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "ضبط 68 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، وضبط سبع سيارات عليها إشارات حجز".

