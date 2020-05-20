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اعتقال 42 مخالفاً للحظر و157 متسولاً في بغداد خلال 24 ساعة

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أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأربعاء، إلقاء القبض على 42 مخالفاً لتعليمات حظر التجول، و157 متسولاً، خلال 24 ساعة.
وقالت المديرية، إنه "تم، خلال الـ24 ساعة الماضية وفي مناطق متفرقة من بغداد، القبض على 42 مخالفاً لتعليمات أوقات حظر التجوال، و157 متسولاً".

وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "ضبط 68 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، وضبط سبع سيارات عليها إشارات حجز".

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