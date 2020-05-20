مقتل جندي بنيران قناص جنوبي كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة جندي منسوب للجيش وعليه آثار إطلاق نار من سلاح قناص أثناء الواجب بالقرب من قرية سراج العصرية التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت، أول أمس الاثنين، بمقتل أحد مقاتلي الفرقة 11 بالجيش جراء تعرض شنه عناصر "داعش" على نقطة تابعة للفرقة في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق.

