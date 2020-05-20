مقتل جندي بنيران قناص جنوبي كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة جندي عليها آثار إطلاق نار من سلاح قناص أثناء الواجب، جنوبي محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة جندي منسوب للجيش وعليه آثار إطلاق نار من سلاح قناص أثناء الواجب بالقرب من قرية سراج العصرية التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".
وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت، أول أمس الاثنين، بمقتل أحد مقاتلي الفرقة 11 بالجيش جراء تعرض شنه عناصر "داعش" على نقطة تابعة للفرقة في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق.
وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت، أول أمس الاثنين، بمقتل أحد مقاتلي الفرقة 11 بالجيش جراء تعرض شنه عناصر "داعش" على نقطة تابعة للفرقة في منطقة الافتخارات في قضاء داقوق.
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