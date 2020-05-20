أصدرت وزارة الزراعة، الأربعاء، توضيحاً بخصوص الحريق الذي اندلع داخل غرفة في الطابق الخامس من مبناها بساحة الأندلس وسط بغداد.
وأوضحت، أن "الحريق حدث في الطابق الخامس وتحديدا في مكتب مدير عام القانونية"، مضيفةً أن "الحريق كان حادثاً عرضياً وسببه قد يكون تماساً كهربائياً".
وتابعت، أنه "نظراً لانتشار الدخان بشكل كثيف مما تطلب الاستعانة بقاطع الدفاع المدني في منطقة الكرادة، وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل ولا اضرار بشرية".
وكان مصدر في الشرطة أفاد، باندلاع حريق داخل غرفة في الطابق الخامس بمبنى وزارة الزراعة في ساحة الأندلس وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة توضح بشأن الحريق: حادث عرضي تمت السيطرة عليه بلا أضرار بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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