الزراعة توضح بشأن الحريق: حادث عرضي تمت السيطرة عليه بلا أضرار بشرية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنفي نفياً قاطعاً بشأن ما روجت اليه بعض وسائل الإعلام حول حرق مبناها".

وأوضحت، أن "الحريق حدث في الطابق الخامس وتحديدا في مكتب مدير عام القانونية"، مضيفةً أن "الحريق كان حادثاً عرضياً وسببه قد يكون تماساً كهربائياً".



وتابعت، أنه "نظراً لانتشار الدخان بشكل كثيف مما تطلب الاستعانة بقاطع الدفاع المدني في منطقة الكرادة، وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل ولا اضرار بشرية".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، باندلاع حريق داخل غرفة في الطابق الخامس بمبنى وزارة الزراعة في ساحة الأندلس وسط بغداد.