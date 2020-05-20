ترامب وكمامة فورد.. هل يفعها هذه المرة؟

رغم نصيحته المواطنين بارتداء الكمامة في إطار التدابير الصحية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفعل عكس ما يقول.

فمنذ تفشي فيروس كورونا في بلاده، ووصوله حتى إلى الدائرة الضيقة في البيت الأبيض، يرفض الملياردير الجمهوري حتى الآن وضع قناع في العلن، بل شوهد في بعض الأحيان يصافح أناسا حوله.

إلا أن هذا الحال قد لا يدوم طويلا مع الزيارة المرتقبة لترامب إلى مصنع لمجموعة فورد لصناعة السيارات.

وقالت ناطقة باسم المجموعة إن وضع القناع الواقي إلزامي، لكنها لفتت إلى أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع واحد.

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وأوضحت الناطقة باسم "فورد أن سياسة الشركة "تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية لمنع انتشار كوفيد 19".

وأضافت "ناقشنا بروتوكولاتنا الأمنية (...) مع البيت الأبيض أثناء التحضير للجولة".

ويعود الأمر وفقا للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب لتقرير ما إذا كان سيضع قناعا خلال زيارته المقررة لمصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأثار ترامب جدلا خلال زيارتين سابقتين لمصنعين بعدما ظهر بدون قناع، فيما كان كل من حوله يضع واحدا.

وحتى أنه لم يتم تصوير دونالد ترامب مطلقا وهو يضع قناعا، والزيارة المرتقبة لمصنع فورد تترك تساؤلات ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيلتزم هذه المرة أم لا.