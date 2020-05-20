بدء فرض حظر التجوال بأحياء في بغداد لمواجهة كورونا

بدأت السلطات العراقية، الأربعاء تطبيق إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء العاصمة بغداد لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا .



وتشمل إجراءات الحظر أحياء الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والحرية والعامرية بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس بهذه الأحياء المكتظة بالسكان.

وقال الدكتور رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة العراقية:إن "خطة الحظر المناطقي تمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من وباء كورونا".

وأضاف أن "زيادة عدد الإصابات يوميا تسبب في صعوبة سيطرة المؤسسات الصحية عليها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات التي لا تزيد عن 7بالمائة بالوقت الحالي".

Advertisements

وعزا المسؤول العراقي "تذبذب حالات الإصابات إلى عدد الفحوصات المنفذة التي يحكمها توفير أدوات الفحص وغيرها من المستلزمات" وأن "تطبيق الحظر المناطقي سيرفع عدد الفحوصات يوميا وسط توقعات بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بسبب وجود إصابات مخفية تأخر العثور عليها ومستمرة بالاختلاط ونقل العدوى بين العراقيين".

واعتبر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا "أمرا مقلقا للغاية" وأن "توجه الوزارة نحو الحظر المناطقي لن ينجح إلا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة بالحظر والأهالي".

وتعتزم خلية إدارة أزمة فيروس كورونا الحكومية تطبيق حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر التي ستبدأ بالعراق من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وسجل العراق حتى الآن 3611 حالة إصابة بكورونا ، منها 131 وفاة و2366 حالة شفاء، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والبيئة العراقية.