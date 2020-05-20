فنزويلا تحظر التجول في بلدات حدودية لمواجهة كورونا

قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، إن بلاده فرضت حظرا جديدا للتجول في عدد من البلدات الواقعة على حدودها مع كولومبيا والبرازيل، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال رودريجيز في كلمة بثها التلفزيون مساء الثلاثاء، إن فنزويلا رصدت 131 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.

وأضاف أن من بينهم 110 أشخاص التقطوا الفيروس في الخارج ليصل الإجمالي إلى 749، وعشر وفيات، بحسب رويترز.

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وهاجر ملايين الفنزويليين في السنوات القليلة الماضية نتيجة انهيار اقتصادي، وأزمة إنسانية، واستقر كثيرون في دول مجاورة مثل كولومبيا والإكوادور وبيرو، ولكن مع فرض تلك الدول حالة العزل التام لاحتواء انتشار الفيروس وهو ما أضر باقتصاداتها بدأ الآلاف في العودة.

ويلزم على المهاجرين العائدين إلى فنزويلا قضاء 14 يوما في الحجر الصحي في مراكز إيواء على الحدود.

وسجلت فنزويلا حتى الآن إصابات بكورونا أقل من معظم الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية لكن عدد الحالات اليومي تزايد بوتيرة خطيرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

ويحذر العاملون في المستشفيات من أن منشآتهم ليست جاهزة للتعامل مع تفش كبير للفيروس بعد سنوات من نقص التمويل.