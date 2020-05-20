رئيس وزراء ألبانيا يشيد بدعم الإمارات المتواصل لبلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قدم إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، الثلاثاء، الشكر لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على الدعم المتواصل لبلاده.



وقال رئيس الوزراء الألباني في، فيديو مسجل، إن "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، سبق وأرسل قبل 20 عاما مساعدات سخية للاجئين الذي يعبرون الحدود بين ألبانيا وكوسوفو هربا من حرب التطهير العرقي التي كانوا يتعرضون إليها آنذاك".

وأضاف أن "الإمارات أرسلت دون أي طلب من ألبانيا طائرات مساعدات مؤخرا لدعم بلادنا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب عن عميق شكره لدولة الإمارات، متمنيا لشعبها دوام الرخاء والتقدم.

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وكانت الإمارات أرسلت في 15 مايو/أيار الجاري طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال محمد مير الرئيسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا: "يجمع ما بين الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة كورونا".

وأضاف أن حماية العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر الدول في العالم في تقديم المساعدات لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، إذ قدمت أكثر من 500 طن من المساعدات إلى 47 دولة.