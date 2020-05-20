شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان قضية تغييب ​الامام موسى الصدر​ و​الشيخ محمد يعقوب​ والسيد ​عباس بدر الدين​ هي قضية الوطن واكبر القضايا امام ​المجلس العدلي​ الذي يسُوف ويماطل، وهي وصمة عار على جبين العدالة، لذلك فان التآمر لن يمر تحت جائحة ​كورونا​ ومحاولة اخراج ​هنيبعل القذافي​ سقوط في قعر اهانة ​الانسان​ والعدالة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: محاولة اخراج هنيبعل القذافي سقوط في قعر اهانة الانسان والعدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.