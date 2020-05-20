الجمهورية: فهمي سيقدم غدا 3 أسماء لاختيار واحد منها وتعيينه كمحافظ لبيروت

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ سيقدّم خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ غدًا 3 أسماء لاختيار واحد منها وتعيينه كمحافظ ل​بيروت​، على ألّا يكون أي منها مستفزًّا لأحد".

ولفتت إلى أنّه "في حال تعذّر تعيين المحافظ في جلسة الغد، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ فهمي يدرس خيار إناطة صلاحيّة التوقيع العائدة إلى المحافظ بوزير الداخلية، إلى حين تعيين محافظ جديد، وذلك بعدما صرف النظر عن اجتهاد قانوني تمّ اعتماده أيام الوزير السابق ​نهاد المشنوق​، وقضى بأن يتولّى محافظ ​جبل لبنان​ مهمّات محافظ بيروت بالتكليف".

وأشارت إلى أنّ "فهمي قد ارتأى عدم اعتماد هذا الخيار، تجنّبًا لاستفزاز البيئة الأرثوذكسيّة، لكنّه في الوقت نفسه أبلغ إلى المعنيّين أنّه يرفض أن يتمّ استفزازه من خلال محاولة تجاوز صلاحيّاته أو فرض أسماء عليه".