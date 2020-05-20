البعريني: ما حدث في مستشفى الشفاء سوء تفاهم ونثق بقيادة الجيش الحكيمة وبسماحة القسم الطبي

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "إن ما حدث في ​مستشفى​ الشفاء يجب أن نتخطاه وأن لا يحمل أكثر مما يجب. ما حدث سوء تفاهم ولكن تبقى ​المؤسسة العسكرية​ ضمانة ​لبنان​. هناك قسمان مشتركان. قسم أبقراط الطبي وقسم ​الجيش اللبناني​. وهما لأجل الوطن والإنسانية، وبالتالي لنا كل الثقة ب​قيادة الجيش​ الحكيمة وبسماحة القسم الطبي". إضغط للمزيد

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