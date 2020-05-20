شهيب: غريب بهذه الحكومة يقولون مواجهة التحديات يا محلا الكورونا

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​أكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "غريب بهذه الحكومة: الامتحانات ألغيت، المسابح للعموم، الملاعب ممنوعة، الحدائق مسموحة، مفرد مزدوج، السوق مفتوح، البحر وسخ، البركة نظيفة، ​المصانع​ أقفلت، المقاهي شرعت. يقولون مواجهة التحديات. يا محلا الكورونا".

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