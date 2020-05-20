مصدر للجمهورية عن حسن: عدد الإصابات بصفوف البنغلادشيين اقترب من 25 حالة

نَقل أحد المشاركين خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، لصحيفة "الجمهورية" عن وزير الصحة العامة حمد حسن، قوله إنّ "عدد الإصابات في صفوف البنغلادشيّين اقترب من 25 إصابة".
وأشار إلى أنّ "حسن لفت إلى مشكلة أُخرى، وهي أنّنا نواجه مشكلة مع المغتربين في عدد الإصابات وحجم الانضباط الهزيل في ممارسة الحجر"، توصّلًا إلى طلبه "المساعدة من البلديات التدخّل لتطبيق القوانين على المحجورين".
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