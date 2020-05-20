الجمهورية: طُلب من المجذوب الفصل بين إلغاء الشهادات وإنهاء العام الدراسي

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "نقاشًا ساد في ​مجلس الوزراء​ حول ​العام الدراسي​، إذ اعتبر عدد من الوزراء أنّ وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ تَسرّع بإعلان مواقفه يوم الأحد عندما أعلن انتهاء العام الدراسي، وطُلب منه الفصل بين إلغاء الشهادات المتوسطة والثانوية استثنائيًّا لهذا العام، وإنهاء العام الدراسي الّذي يجب أن يستمر، وتَرك الخيار لكلّ مدرسة باستكمال هذا العام على طريقتها عبر "ONLINE CLASS" وإجراء الامتحانات "ONLINE"، بحيث يتمّ تقييم كلّ تلميذ قبل الترفّع إلى السنة الجديدة؛ حتّى لا ينعكس هذا الأمر سلبًا على العام الدراسي المقبل".

وأوضحت أنّه "تَقرّر تشكيل لجنة لدراسة خيارات عدّة، وتكلّف وزير التربية أن يعود إلى مجلس الوزراء بهذه الخيارات لأخذ القرار المناسب بهذا الشأن".