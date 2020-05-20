ألمانيا تسجل 797 إصابة و83 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 8090 قتيل

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و83 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات لديها 176007، والوفيات 8090.
وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.
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