ألمانيا تسجل 797 إصابة و83 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 8090 قتيل

سجلت ​ألمانيا​ اليوم الأربعاء 797 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19"، و83 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي ​الإصابات​ لديها 176007، والوفيات 8090.

وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.