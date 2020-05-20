تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا في تايلاند وارتفاع إجمالي الحالات إلى 3034

أكّد المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "​كوفيد 19​" في ​تايلاند​، تاويسين ويسانويوثين، "ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 3034".

وأوضح في بيان، أنّ "الإصابة الجديدة لمواطن تايلاندي عاد إلى البلاد من ​البحرين​، وتمّ اكتشاف إصابته خلال تواجده في الحجر الصحّي"، لافتًا إلى أنّه "لم تُسجّل أي حالات وفيات جديدة جراء الفيروس"، وبالتالي يكون قد استقرّ العدد الإجمالي للوفيات في تايلاند جراء الإصابة بالفيروس عند 56 حالة، كما تعافى 2888 مريضًا بـ"كورونا".