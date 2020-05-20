ابراهيم: ملفات عدة استدعت زيارتي إلى سوريا وسيتم فتح الحدود حاليا إيابًا

لفت المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ دمشق، بعد عودته من دمشق الّتي زارها يوم أمس، إلى أنّ "هناك ملفات عدّة استدعَت زيارتي إلى ​سوريا​ وخصوصًا إقفال الحدود بين البلدين، واجتمعتُ مع مسؤولين معنيّين في الأمن والداخلية والخارجية لتنسيق انتقال ال​لبنان​يّين إلى لبنان، وكذلك الأجانب الّذين يريدون السفر إلى الخارج عبر ​مطار بيروت الدولي​".

وأكّد ابراهيم افي حديث صحافي، أنّه "سيتمّ فتح الحدود حاليًّا إيابًا، أي سيتمّ تنظيم عودة اللبنانيّين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، والأجانب الّذين يستخدمون لبنان كـ"ترانزيت" إلى الخارج سيسهل عبورهم. أمّا ذهاب السوريين إلى سوريا فلا تزال ​السلطات السورية​ تقفل حدودها، لكنّني علمتُ أنّ هناك اجتماعات قريبة جدًّا في الساعات المقبلة، سيتمّ خلالها اتخاذ القرارات المناسبة لعودة من يرغب من السوريّين إلى بلادهم".

وأشار إلى أنّ "مهمّته كانت رسميّة للبحث في ملفات عدّة يُعنى بها البلدان"، مؤكّدًا أنّ "التهريب هو وجبة دائمة على طاولة البحث".