الجيش: توقيف عسكريَّين أقدما على التعرض لطبيب في إحدى المستشفيات

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه "تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع ​فيديو​ يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في إحدى ​المستشفيات​".

ولفت البيان الى إنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها. وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح ​تحقيق​ بالحادثة.

واكّدت قيادة الجيش احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.