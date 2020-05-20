تساؤلات حول وضع ترمب قناعًا خلال زيارته مصنعًا لفورد الخميس

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نيويورك: قالت ناطقة باسم مجموعة فورد لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي في مصنع للشركة في ميشيغن من المقرر أن يزوره دونالد ترمب الخميس، مضيفة أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع واحد.

وقد رفض الملياردير الجمهوري حتى الآن وضع قناع في العلن رغم توصيات السلطات الصحية الأميركية بذلك.

وأوضحت الناطقة باسم "فورد" أن "سياستنا تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية لمنع انتشار كوفيد 19". واضافت "ناقشنا بروتوكولاتنا الامنية (...) مع البيت الأبيض أثناء التحضير للجولة".

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يعود الأمر وفقا للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترمب لتقرير ما إذا كان سيضع قناعا خلال زيارته المقررة لمصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد أعيد تكييف هذا الموقع في أبريل كمصنع لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعية كجزء من شراكة بين "فورد" و"جنرال إلكتريك".

أثار ترمب جدلا خلال زيارتين سابقتين لمصنعين بعدما ظهر بدون قناع فيما كان كل من حوله يضع واحدا. ولم يتم تصوير دونالد ترمب مطلقا وهو يضع قناعا.

