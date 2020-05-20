باكستان تسجل 46 وفاة و1932 بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت باكستان صباح اليوم الأربعاء تسجيل 46 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلا عن 1932 إصابة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الباكستانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس ارتفعت إلى 985 حالة وفاة و45898 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.

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