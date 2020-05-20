"كلنا معاك"..مبادرة تدعم أسرة مصابة بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عبر أهالي قرية منية جناج التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، عن دعمهم أسرة كاملة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تضم طفلا يبلغ من العمر 9 أشهر، بتعليق لافتات بانر مطبوع بها صورة الطفل، بشعار "أنت مش لوحدك كلنا معاك".

وأكد ياسر عنان، أحد منظمي مبادرة دعم الأسرة المصابة بفيروس كورونا، وأحد أهالي القرية لـ"الخليج 365"، أن المبادرة هدفها توجيه رسالة للأسرة المصابة بفيروس كورونا، محتواها أن أهالي القرية كلها معاهم، وفي استقبالهم في أي وقت، عقب تعافيهم وخروجهم من مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وقال عنان، إن مبادرة دعم الأسرة المصابة بكورونا، شملت دعم الدكتور رامي سلطان، أحد أبناء القرية، ضمن الطاقم الطبي الذي يعمل في مستشفى حميات دسوق، لاستقبال وعلاج حالات الأشتباه والمصابين بفيروس كورونا، وتوجيه رسالة له ولزملاؤه الأطباء بنفس مضمون ومحتوى الرسالة الموجهة للاسرة المصابة بالفيروس "إنت مش لوحدك كلنا معاك".