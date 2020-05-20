"الغضبان": 42 حالة إصابة بفيروس "كورونا" ببورسعيد خلال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن إصابة 42 حالة في المحافظة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـثلاثة أيام الماضية.

وأضاف المحافظ، في بيان إعلامي، :"نجحنا معا خلال مرحلة مضت في الوصول بإجمالي أعداد المصابين بالفيروس المستجد ببورسعيد إلى الرقم "صفر"، إلا أن الاهمال والسلوكيات والعادات الخاطئة التي يقدم عليها البعض تسببت في زيادة أعداد المصابين بالمحافظة مرة أخرى، ووصلت ذروتها أمس إلى 18 حالة، و9 حالات أول أمس، و15 حالة في اليوم الذي سبقه، رغم الجهود التي تبذلها كافة أجهزة المحافظة والتزام شريحة عريضة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال البعد عن الزحام، وارتداء أدوات الوقاية، وترك مسافات آمنة بين الأشخاص بعضهم البعض، واستخدام المطهرات، وعدم الزحام والتكالب على الأسواق، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت، والنزول من المنزل للعمل أو الضرورة القصوى فقط، والتوجه إلى المستشفى أو الاتصال بالأرقام المعلنة فور الشعور بأي أعراض للفيروس، وعدم الاستهتار والاقدام على سلوكيات وتصرفات تضر بهم وبأسرهم ووطنهم.