محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس اجتماعًا برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، لمناقشة إصدار تقرير شهري عن مجمل رصد الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل 25 مسلسلاً.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرًا آخر عن الحالة الدرامية، يتناول مدى تنوع الموضوعات التي تناولتها المسلسلات، في ظل غياب المسلسل الديني، حسبما أشار المجلس في بيان سابق له.
كانت هذه تفاصيل خبر دراما الأعلى للإعلام تناقش إصدار تقرير شهري عن الأعمال الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.