خبير سابق في المنظمة العالميّة للصحة: فيروس "كورونا" قد "يتلاشى من تلقاء نفسه" طبيعيًّا قبل تطوير اللقاح

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أمس، الأحد 17 ماي 2020، عن البروفيسور كارول سيكورا، خبير سابق فى منظمة الصحة العالمية قوله إن فيروس كورونا يمكن أن "ينطفئ وحده بشكل طبيعى قبل تطوير أي لقاح".

وقال البروفيسور البريطانى الذي كان يدير برنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية "إننا نشهد نمطًا مشابهًا تقريبًا في كل مكان، أعتقد أن لدينا مناعة أكثر من المتوقع. نحن بحاجة إلى الإستمرار في إبطاء الفيروس، ولكن يمكن أن يتلاشى من تلقاء نفسه. في رأيي أن هذا سيناريو ممكن ".

وقالت الصحيفة إن تعليقاته المتفائلة تأتي بعد أيام من دراسة جديدة في المجلة الدولية للممارسة السريرية بإستخدام بيانات معدل الإنتقال المحلي التي ترتكز على الرمز "R" أي أن المصاب يمكن أن ينشره لشخص أو إثنين. ويقدر أن حوالي 19 مليون شخص "من المحتمل" أن يكونوا قد أصيبوا بالفعل بالفيروس في المملكة المتحدة.

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وإعتبرت الصحيفة أن جهود علماء الأوبئة للتنبؤ بالإنتشار الحقيقي للفيروس ومراقبته أعيقت بسبب قرار الحكومة التخلي عن الإختبارات واسعة النطاق وتتبع الإتصال في منتصف مارس، في حين أن الآمال في العودة إلى ما أطلق عليه الوزراء إسم "الوضع الطبيعي الجديد" مرتبطة بتطوير برامج إختبار وتتبع مكثفة، فقد إقترح الكثيرون أن العودة الكاملة إلى الحريات السابقة لتفشي الوباء لن تكون ممكنة إلا مع ظهور لقاح.

شدد بوريس جونسون في نهاية الأسبوع الماضي على أن "الحل الوحيد الممكن على المدى الطويل يكمن في اللقاح أو العلاج القائم على الدواء"، والذي قال إنه قد يكون على بعد أكثر من عام، معترفا "في أسوأ السيناريوهات، قد لا نجد أبدًا لقاح".

وتشير إستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها Opinium إلى أن الجمهور يعلقون بالمثل آمالهم على اللقاح. وجد الباحثون أن أكثر من ربع المستجيبين في المملكة المتحدة قالوا إنهم لن يشعروا بالراحة عند إستخدام وسائل النقل العام حتى يتم العثور على لقاح.