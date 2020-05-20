شكرا لقرائتكم خبر عن 50 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضاف مدير الصحة الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور فيروس كورونا في البلاد، أنه باكتشاف المصابين الجدد يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 131 مصابًا. ولفت إلى أنه من ضمن 131 مصابًا هناك 5 حالات معقدة تتطلب علاجًا مركزًا ، فيما شفي 6 حالات مصابة وتسجيل 4 وفيات.

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