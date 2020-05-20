الجمهورية: كلمة لدياب غدا لمناسبة إتمام مهلة المئة يوم التي أعطاها لحكومته

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سيوجّه كلمةً إلى اللبنانيين بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ غد الخميس الّتي ستُعقد في ​السراي الحكومي​، وذلك لمناسبة إتمام مهلة المئة يوم الّتي أعطاها لحكومته".

ولفتت إلى أّنّه "قد طُلب من جميع الوزراء إعداد تقارير حول إنجازات وزاراتهم خلال هذه المئة يوم لتعرض خلال الجلسة، ومن ثمّ في كلمته".