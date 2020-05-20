غوتيريس أشاد بالجهود الإفريقية لمكافحة كورونا: إجراءاتها الشجاعة درس لبعض الدول المتقدمة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بـ"الجهود الّتي بذلتها القارة الإفريقية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "بالمقارنة مع التوقّعات الّتي كانت لدينا في مستهلّ الأزمة، فقد تقدّم "​كوفيد 19​" ببطء أكبر بكثير"، موضحًا أنّ "الفضل في هذا البطء يرجع إلى حدّ كبير إلى حقيقة أنّ أغلبيّة الحكومات والمجتمعات الإفريقيّة اتّخذت إجراءات وقائيّة شجاعة للغاية في الوقت المناسب، وهو درس بالنسبة لبعض الدول المتقدّمة الّتي لم تفعل ذلك".

ورأى غوتيريس من جهة ثانية، أنّ قرار العديد من الجهات الدائنة، ولا سيّما دول ​مجموعة العشرين​، بتعليق خدمة ديون الدول الأشدّ فقرًا، "غير كاف، ولا بدّ من تخفيف أصل ​الدين​ الّذي يثقل كاهل هذه الدول"، مشدّدًا على أنّه "يجب علينا أن نستعدّ لتخفيف محدّد الأهداف للديون ولمقاربة أكثر شمولًا وبنيويّةً، لكي نتجنّب مهما بلغ الثمن، سلسلة من حالات الإفلاس في المستقبل يمكن أن تؤدّي إلى كساد".