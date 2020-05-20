إنتهاء حظر التجول المفروض في 15 ولاية تركية منذ 4 أيام بسبب "كورونا"

إنتهى ​حظر التجول​ المفروض منذ 4 أيام في 15 ولاية تركية، ضمن تدابير مكافحة فيروس "كورونا".

وقد شمل الحظر كلًّا من: ​أنقرة​، ​إسطنبول​، باليكسير، بورصة، صامسون، أسكيشهير، ​غازي عنتاب​، إزمير، قيصري، قوجه إيلي، قونية، مانيسا، صقاريا، زنغولداق ووان.

وكانت قد واصلت أعداد وفيات فيروس "كورونا" اليومية تراجعها في ​تركيا​، وبلغت الحصيلة 4199 وفاة، إثر تسجيل 28 وفاة جديدة يوم أمس الثلثاء. وذكرت وزارة الصحة التركية أنّ البلاد سجّلت أيضًا 1022 إصابة بـ"كورونا"، لتواصل تراجعها في معدّل الإصابات اليوميّة بالفيروس. وبذلك يكون قد بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في عموم البلاد 151 ألفًا و615 حالة.