أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل في حصيلة قياسية

اعلنت ​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية مساء الثلاثاء أنّ ​فيروس كورونا​ المستجدّ حصد خلال 24 ساعة أرواح 1179 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية إذ إنّها المرة الأولى التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد عتبة الألف وفاة.

وقالت الوزارة إنّ البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة سجّلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتّاك، من بينها 17.971 وفاة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأنّ الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 أيار الجاري حين سجّلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.

وإذا استمرّ هذا الاتّجاه التصاعدي في أعداد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن البرازيل، البلد الأكثر تضرّراً في ​أميركا اللاتينية​ بالفيروس، ستشهد مرحلة يتسارع فيها تفشّي الوباء وصولاً إلى الذروة المتوقّع بلوغها بحسب خبراء في مطلع حزيران.

والإثنين أصبحت البرازيل ثالث دولة في ​العالم​ من حيث عدد ​الإصابات​ بفيروس كورونا المستجدّ، بعدما تخطّت في غضون 72 ساعة فقط كلاً من ​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ في أعداد المصابين وقفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها.