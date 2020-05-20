تسجيل 2713 إصابة بفيروس "كورونا" في المكسيك بأكبر زيادة يومية حتى الآن

كشفت وزارة الصحة المكسيكية، أنّ "البلاد سجّلت 2713 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، في أكبر زيادة يوميّة حتّى الآن، ممّا يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.
ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّ تسجيل 334 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس في المكسيك إلى 5666"، ولتكون هذه هي المرّة الثانية الّتي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.
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