سبعة قتلى بينهم جنديان في كمين مسلّح في شمال بوركينا فاسو

قتل سبعة أشخاص، بينهم جنديان، في هجوم مسلّح استهدف دورية عسكرية في شمال ​بوركينا فاسو​، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إنّ "وحدة من المفرزة العسكرية لمنطقة بان (مقاطعة لوروم) تعرّضت لهجوم أثناء تسييرها دورية في هذه المنطقة. لقد قتل جنديان وخمسة ​مدنيين​".

لكنّ مصدراً أمنياً آخر أوضح لفرانس برس أنّ القتلى المدنيين هم في الواقع "متطوعون للدفاع عن الوطن كانوا مع الوحدة العسكرية خلال تنفيذها مهمة تسيير دورية في المنطقة".

وأضاف "لقد أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح في الكمين".

ومنذ كانون الأول 2019 يلجأ ​الجيش​ إلى تجنيد متطوعين للدفاع عن الوطن لمؤازرته في مهام المراقبة والحماية والتبليغ في مناطق سكنهم.