أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينيّة، في بيان، أنّ "الصين سجّلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، انخفاضًا من ست حالات يوم أمس. وأوضحت أنّ "من بين الحالات الجديدة أربع حالات محليّة وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج"، وذلك مقابل ثلاث حالات وافدة في اليوم السابق.
وبذلك يكون قد وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في الصين حتّى الآن إلى 82965، في حين ظلّت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الصحة الصينية أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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