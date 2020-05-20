مقتل 12 جندياً في جنوب شرق النيجر في هجوم لبوكو حرام

أعلن جيش ​النيجر​ مقتل 12 من جنوده وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنّه ليل الإثنين-الثلاثاء "إرهابيون من ​بوكو حرام​" على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.

وقالت ​وزارة الدفاع​ في بيان تلي عبر الإذاعة الرسمية إنّ ​القوات​ المسلّحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقّب المهاجمين تمكّنت خلالها من "قتل سبعة إرهابيين".

وكان ناشط في ​المجتمع المدني​ ومسؤول منتخب محلّي أعلنا صباح الثلاثاء عن وقوع هذا الهجوم، لكنّهما لم يقدّما أي حصيلة.

Advertisements

وفي بيانها قالت الوزارة إنّه "ليل الإثنين-الثلاثاء قرابة ​الساعة​ 11:30 مساء (10:30 مساء بتوقيت غرينيتش)، هاجم إرهابيون من بوكو حرام مدجّجون ب​السلاح​ مركز استطلاع بلابرين الواقع على بعد 36 كلم شمال شرق نغويغمي في منطقة ديفا".

وأضاف البيان أنّ "الحصيلة المؤقّتة هي على النحو الآتي: في صفوفنا، قتل 12 جندياً وأصيب عشرة آخرون وتمّ إحراق أعتدة أو سرقتها. وفي صفوف العدو، مكّنت المطاردة التي شنّها عناصر القوات المسلّحة النيجرية في نغويغمي من قتل سبعة إرهابيين واسترجاع العتاد المسروق".

وأكّد البيان أنّ جنوداً اعتبروا إثر الهجوم في عداد المفقودين "عادوا جميعاً إلى ثكنتهم"، من دون أن يحدّد عددهم. وأضاف أنّ هناك "عمليات تمشيط تجري حالياً للقبض على المهاجمين أو تحييدهم".