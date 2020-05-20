شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 5.4 مليار جنيه لاستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تفاصيل خطة الهيئة القومية لمترو الأنفاق لتطوير وتحديث المرفق خلال العام المالي الجديد 2020/2021.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة)، في ضوء خطة الهيئة القومية للأنفاق والمزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد :

1- يبلغ طول الخط 48 كم بإجمالي عدد 39 محطة، يتم تنفيذه علي أربع مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية بعدد (9) محطات خلال الأعوام السابقة.

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2- من المستهدف استكمال تنفيذ الخط خلال العام المالي 2020/2021 باستثمارات قدرها 5.4 مليار جنية، وذلك في إطار العمل علي الأنتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

3- فيما يتعلق بالمرحلة الثالثه (عتبه / إمبابة) والبالغ طولها حوالي 17.7 كم بواقع 15 محطة، يتم تنفيذها علي ثلاث أجزاء، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بتلك المرحلة 17% ومن المستهدف دعم تلك المرحلة باستثمارات قدرها 3.6 مليار جنية.

4 - المرحلة الرابعة (مصر الجديدة / مطار القاهرة) يبلغ طولها حوالي 18.17 كم، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بها 87.2% ، ومن المستهدف دعمها باستثمارات قدرها 1.8 مليار جنية خلال العام المالي الجديد.

5 تنقسم الأعمال بالمرحلة الرابعة في الخط الثالث إلي جزئين، الأول من محطة هارون حتي محطة موقف العاشر بواقع 10 محطات، وقد تم افتتاح 4 محطات خلال العام 2019/2021 تتمثل في (هارون / ألف مسكن / نادي الشمس/ هليوبوليس) وجاري استكمال باقي المحطات لتنتهي في عام الخطة، أما الجزء الثاني من محطة هارون حتي محطة مطار القاهرة بواقع 5 محطات.