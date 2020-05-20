كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحييها مساجد بعض الدول رغم التحذيرات.. أسرار احتفال العالم الإسلامي بـ"ليلة القدر" في زمن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أجواء رمضان العطرة تسيطر على أيام وليالي الشهر الفضيل، خاصة ليلة القدر التي ينتظرها رمضان من العام إلى العام، حيث كانت تعج المساجد بالمصلين، ولكن هذا العام كان لفيروس كورونا رأي آخر؛ بعد أن أغلقت المساجد وتحول إحياء ليلة القدر إلى عبادة منزلية بدلًا من أصوات قرآن ودعاة المساجد التي كانت تطبع ليلة القدر في العالم الإسلامي بمذاقها الروحي الخاص.

لا تزال بعض الدول بالرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية تفتح أبواب مساجدها إلى جموع المصلين في رمضان، وتسمح لزوارها بأداء صلاة التراويح، ومن ثم إحياء ليلة القدر كالسنوات السابقة

صوماليلاند

أوضحت مريم روبلية، القيادية في حزب "كلميه" الحاكم في صوماليلاند، أن عدد لا بأس به من سكان صوماليلاند لن تختلف عاداتهم في ليلة القدر هذا العام لأنه لا تزال بعض المساجد في أرض الصومال مفتوحة رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، بسبب قوة ونفوذ السلفيين في بعض المناطق.

وأكدت روبلية في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن تلك المساجد تقوم بإحياء صلاتي التهجد والتراويح، ولكن معظم الناس لم تذهب إلى المسجد هذا العام بسبب المخاوف من وباء كوفيد-19 المستجد، وهو ما ألقى بظلاله على جميع المارسات الدينية والروحية في كل أرجاء العالم.

بلوشستان

بينما يكشف محمد البلوشي، وهو مقيم بلوشستاني في جامعة المسجد المكي بمدينة زاهدان، أنه تتزين مساجد بلوشستان خاصة لليلة القدر، رغم أن إيران تمنع أداء صلاة التراويح بالمساجد، ولكن البلوشيين يقيمونها تحديا للنظام، ولم يعد يستطيع منعهم، خاصة في جامع مكي في منطقة زاهدان برعاية الشيخ عبدالحميد الزاهداني الزعيم الروحي لأهل السنة في إيران.

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وأكد البلوشي في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن أبرز ما يميز ليلة القدر في جامع مكي في منطقة زاهدان هو تخريج أعداد كبيره لحفظة القرآن، وإقامة مناسبة للتخريج لحفظة يحضرها عدد غفير يفوق عددهم ٢٠ ألف أو أكثر، وذلك والسلطات الايرانية حاولت عدة مرات بمنع هذا التجمع السنوي في شهر رمضان ولكنها فشلت وفي السنوات الأخيرة اتخذت إيران إجراءات بمنع علماء اهل السنة من العرقيات الغير البلوشية من دخول بلوشستان في شهر رمضان.

شبوة

بينما ذكرت مريم بارحمة، الصحفية الشبوانية، أن رمضان في شبوة يختلف عن معظم بقاع اليمن شماله وجنوبه، لا سيما في مكانة المسجد لدى الشبوانيين، حيث تتحول المساجد إلى مكان تجمع الشبوانيين فيما بعد الإفطار وحتى قرب موعد الخليج 365.

وأكدت بارحمة في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن فيروس كورونا لم تفقد ليلة القدر طعمها المميز في شبوة، حيث تصل إجراءاته الإحترازية داخل المحافظة إلى إغلاق المساجد، رغم وجود بعض المساجد.أقامت صلاة التراويح عدة ايام واغلقت بعد الاعلان رسميا بوجود حالات كورونا، ولكن بعض المساجد الأخرى مازالت تقيم كل الصلوات والتراويح والتهجد في العشر الأواخر.

وأضافت الصحفية الشبوانية، أن للمسجد الشبواني في رمضان عامة طقوس خاصة، حيث يذهب الرجال لصلاة العشاء يذهب الرجال، وتتبعهم النساء مجموعات أو أفراد للمسجد. للصلاة العشاء والتراويح ثم صلاة التهجد وتمتلئ المساجد، بجانب جلب التمر والقهوة والماء المبرد والعصائر ومختلف الوجبات إلى المساجد.

أغلقت المساجد وتبقت الصدقات

وقامت أغلب الدول العربية والإسلامية بإغلاق المساجد ومنع التجمعات مما جعل شعائر ليلة القدر تقام هذا العام في المنزل، وفي هذا الصدد أوضحت هديل على الحسون، الإعلامية العراقية، أن العراقيين سنة وشيعة حرموا من إحياء ليلة القدر، سواء أكان السنة يحيوها عبر صلاتي التراويح والتهجد، أو الشيعة في الكحسينيات والحوزات والمزارات والمراقد المنتشرة في كافة أرجاء العراق.

وأكدت الجسون خلال حديثها إلى "الخليج 365" ان الطائفتين مختلفتين حيث تحتفل بها الطائفة الشيعية يم 23 من الشهر بينما السنية يوم 27 رمضان، مشيرة إلى أنه رغم اقتصار الصلاة على المسجد إلا أنه تبرز عادة اخرى لا تزال راسخة وهو عمل الخير والصدقات في تلك الأيام المباركة وخاصة الفئات الأكثر تضررا منم جائحة كورونا.