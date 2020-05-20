فيديو يوثق “الإعتداء” على مسن بملحقة إدارية بمديونة أثناء مطالبته بالمساعدة..ومطالب بالتحقيق -فيديوهات

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في الدارالبيضاء، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووالي ولاية الدارالبيضاء الكبرى سعيد أحميدوش، بالإضافة إلى عامل إقليم مديونة، اليوم الثلاثاء، بشأن ما أسمته “اعتداء أعوان السلطة في إقليم مديونة على شيخ مسن”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الرجل المسن، ويدعى محمد، وهو يشكو عدم توصله بدعم صندوق كوفيد 19، مؤكدا أن لا معيل له هو وزوجته، وله ابن مريض منذ 45 عاما، حسب قوله.

وفي مقطع ثان، مأخوذ من تسجيلات كاميرا المراقبة، ظهر الرجل المسن وهو يحاول دخول إحدى الملحقات الإدارية، لكن اثنين من الأشخاص أحدهما بزي رجال السلطة منعه من الدخول إلى المبنى، ما تسبب في سقوطه أرضا.

وقالت اللجنة المحلية لإقليم مديونة، والنواحي، التي تنتمي إلى “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي”، إنها تابعت “بغضب شديد الصور المنشورة، عن اعتداء عون سلطة بالملحقة الادارية الزرقطوني، التابعة لتراب مديونة على الشيخ المسن(م.و)، أثناء مطالبته بالمساعدة الاجتماعية في ظل وباء كورونا”.

وفي هذا السياق، دعا مريزق أحمد، عن اللجنة المحلية لإقليم مديونة، في حديثه مع “اليوم24″، إلى “فتح تحقيق عاجل، وشامل في الاعتداء على الشيخ المسن، الذي لايمت للانسانية بصلة”.

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وبحسب نشطاء، فإن الشيخ تعرض إلى اعتداء في إحدى المقاطعات في إقليم مديونة، أثناء مطالبته بالمساعدة الاجتماعية في ظل وباء كورونا.