مقتل 7 جنود في هجمات إرهابية بنيجيريا

قتل سبعة جنود في سلسلة هجمات إرهابية، أحدها على مدينة دابشي بولاية يوبي، شمال شرق نيجيريا، بحسب مصادر عسكرية.



وقال مصدر أمني، إنّ إرهابيين من تنظيم "داعش" شنّوا مساء الإثنين هجوماً على مدينة دابشي في ولاية يوبي، مما أسفر عن معارك مع الجيش أوقعت قتيلاً وثلاثة جرحى في صفوف الجيش، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودابشي هي المدينة التي شهدت في فبراير/ شباط 2018 اختطاف مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش في غرب أفريقيا أكثر من 100 طالبة تم لاحقاً، الإفراج عنهن جميعاً باستثناء طالبة واحدة.

Advertisements

وأشار مصدران أمنيان وشهود عيان إلى أنّ الإرهابيين نهبوا متاجر، وأحرقوا منزل زعيم محلي قبل أن يتدخّل الجيش لصدّهم مدعوماً بعناصر من مجموعات الدفاع الذاتي.

وفي هجوم ثان وقع، الإثنين أيضاً، قرب قرية مازا، قتل ستة جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم، وإطلاق نار أعقب التفجير، بحسب مصادر أمنية.

وفي ولاية بورنو المجاورة فجّرت امرأتان نفسيهما في كوندوغا مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما إرهابي، بحسب مصدر أمني، وهذا الهجوم الذي وقع أيضاً الإثنين يحمل بصمات جماعة "بوكو حرام" التي انشقّ عنها لاحقاً تنظيم داعش الأرهابي في غرب أفريقيا.