الصين تعلن تسجيل 5 إصابات إضافية بكورونا ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين صباح اليوم الأربعاء تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة ، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.