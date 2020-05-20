قصف المنطقة الخضراء مجددا

سقط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد، مخلفًا أضرارًا بسيطة. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب، أمس، بأن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين شرق بغداد، وتسبب في أضرار بسيطة في جدار أحد المنازل الفارغة، فيما لم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.



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