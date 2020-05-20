مقتل 30 إرهابيا في مالي

أعلنت القوات المسلحة في مالي مقتل 30 إرهابيا على الحدود مع بوركينافاسو. وذكر الجيش المالي في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات تابعة للإرهابيين. تجدر الإشارة إلى أن النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات إرهابية.



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