للمرة الأولى.. إسرائيل تلمح إلى استهداف الجبهة المدنية بإيران

وأضاف المسؤول العسكري:“لن نتردد بشن هجمات قوية من أجل تحييد المخاطر“، على حد قوله.

ويأتي الوعيد الجديد على خلفية الهجوم السيبراني الغامض الذي استهدف البنية الرقمية لميناء بندر رجائي، في مدينة بندر عباس الإيرانية، الذي تتهم إسرائيل بالوقوف وراءه.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جنوب إيران، تعرضت لهجوم سيبراني إسرائيلي ”فاشل“ قبل أسبوع، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يرجح وقوف إسرائيل وراء الهجوم الإلكتروني، يوم التاسع من آيار/ مايو الجاري، مشيرة إلى أنه تسبب بتعطل مفاجئ في عمل الميناء الإستراتيجي الواقع على مضيق هرمز.

وأدلى كوخافي بحديث لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، تناقلته وسائل إعلام عبرية مختلفة، وجه خلاله تحذيرًا لإيران بأن الجيش الإسرائيلي ”سيواصل العمل باستخدام جميع الأدوات العسكرية المتنوعة وبأساليب قتالية استثنائية من أجل إصابة العدو“، مضيفًا:“في لحظة الحقيقة سيكتشف العدو أنه حول جبهته الداخلية إلى ساحة للعمل، سنضربها وبقوة“، على حد قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات كوخافي تشير للمرة الأولى إلى استهداف الجبهة المدنية الإيرانية، ناقلة عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله:“طالما كانت الجبهة الإسرائيلية المدنية عرضة للخطر بواسطة آلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد بتوجيه ضربات من أجل تحييد هذه المخاطر“.

وتابع كوخافي أنه في الوقت الذي حرصت فيه إسرائيل على عدم توجيه ضربات للجبهة المدنية، فإن من أسماه بالعدو يبذل كل جهد من أجل ضرب المدنيين، مضيفًا أن بلاده ”ستسير على هذا النهج ولكنها ستعمل على توجيه هجمات مع الحفاظ على أخلاقيات الحرب في آن واحد“.

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وشدد المسؤول الإسرائيل على أن بلاده ”تؤسس عملياتها على معلومات استخبارية جيدة، حيث أثبتت عشرات الهجمات التي نفذت مؤخرًا التفوق الاستخباري الإسرائيلي“، على حد قوله.

ووفق قناة ”N12“ وموقع ”ماكو“، فإن ميناء بندر رجائي، والذي تعرض للهجوم، يعد من أهم الموانئ الإيرانية، إذ تتم من خلاله 60% من العمليات التجارية الإيرانية، ومن خلاله تسيطر طهران على حركة ناقلات النفط في هذه المنطقة، كما يعد القاعدة الأساسية للأسطول الإيراني البحري، ولمنظومة تهريب شحنات السلاح، مضيفة أن الهجوم السيبراني أدى إلى شلل بالميناء لمدة يومين إلى 3 أيام.

وتسبب الهجوم السيبراني الإسرائيلي، وفق القناة، بمنع دخول الكثير من السفن ولم تتمكن مئات الشاحنات من دخوله، مضيفة أن الهدف من شن الهجوم هو توجيه ضربة اقتصادية يستغرق إصلاحها أيامًا، وجاء كرسالة مهمة لإيران بأنها قادرة على رد أي هجوم مماثل.

وعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينت“ الإسرائيلي، يوم التاسع من الشهر الجاري، اجتماعًا استثنائيًا، لبحث تداعيات هجوم سيبراني شنه هاكرز إيرانيون، استهدف البنية الرقمية لمنشآت إسرائيلية حساسة، من بينها شبكات المياه والصرف الصحي، واتهمت إسرائيل إيران باستهداف البنية الرقمية لمنشآت حساسة، وقالت إن الحديث يجري عن هجوم خطير وتجاوز للخطوط الحمراء.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر غربية، لم تسمها، أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء، وكان لزامًا أن تقوم إسرائيل بالرد، وذلك في تعقيبه على تقرير صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

كما نقلت القناة عن اللواء احتياط عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، ورئيس معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي حاليًا، أن العالم منشغل بجائحة كورونا والأجواء الحارة بشكل استثنائي، بيد أنه لا يلتفت إلى الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران من خلف الكواليس، مضيفًا أن الهجوم على الميناء الإيراني جاء كرد على هجوم سيبراني إيراني استهدف البنية التحتية المدنية لإسرائيل.