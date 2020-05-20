الأردن: صلاة عيد الفطر في المنازل بسبب تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مايو 2020 03:25 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الأوقاف في الأردن، يوم الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الوزارة في بيان إن “صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى، حيث سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد.”

ودعت الوزارة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة كوفيد-19.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

Advertisements

و أعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي لكورونا المستجد.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في وقت سابق عودة القطاع العام للعمل ابتداءا من 26 مايو، مع تأكيد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه تقرّر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها، وذلك وفق ضوابط صارمة

وكانت الحكومة الأردنية قد مددت تعطيل المؤسسات العامة والمدارس والجامعات حتى نهاية شهر رمضان.

كما قررت الحكومة الأردنية أيضا صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع القادم، وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزمات العيد.