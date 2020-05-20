كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| بمناسبة عيد الفطر.. الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل قليل، وقف إطلاق النار من جانب واحد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وقال الجيش الوطني الليبي، إن القرار جاء لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر.

وشدد على أنه قرر الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات بدءا من الأربعاء.