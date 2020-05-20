دراسة: هؤلاء الأشخاص لا يمسهم فيروس كورونا المستجد

اتوصلت دراسة مثيرة إلى أن الأشخاص، الذين أصيبوا بالسارس أثناء تفشي الوباء في عام 2003، يمكن أن يكونوا محصنين ضد فيروس “كوفيد – 19”.

واكتشف خبراء أمريكيون، وسويسريون أن الإصابة بفيروس “سارس – كوف” المسسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة، تحفز إنتاج الاجسام المضادة، التي تستهدف بروتين سبتيك، أو “بروتين إس”، المسؤول عن التحام الفيروس المستجد بالمستقبلات على سطح الخلية البشرية.

واستنتج العلماء أن “S309″، أحد أصناف هذه الأجسام المضادة، يمكن أن يقضي بشكل فعال على جزيئات بروتين “سارس – كوف -2″، وبالتالي قد يكون الأشخاص، الذين نجوا من متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، محصنين ضد الفيروس التاجي الجديد.

وأفاد الباحثون أن خليطا مكونا من مثل هذه الأجسام المضادة يمكن استخدامها في علاج الأشكال الحادة من وباء “كوفيد – 19″، وتحصين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، من المرض.

عدوى الفيروس المستجد تفشت في جميع أنحاء العالم، وتسجل أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من 4.6 مليون شخص، توفى منهم 312000.