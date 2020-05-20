بسبب تداعيات “كورونا”..وقفات احتجاجية في مطارات المغرب يوم غد الأربعاء

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن المستخدمين بشركة الخدمات الأرضية بمطارات المغرب سينظمون وقفة احتجاجية، يوم غد الأربعاء، بجميع مطارات المغرب، على خلفية التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” وتأثيراتها على حياتهم الشخصية والعملية.

وشدد المصدر ذاته على كون الوقفات الاحتجاجية بجميع مطارات المغرب ستنظم انطلاقا من الواحدة زوالا من يوم غد الأربعاء، بعد استنفاذ جميع أشكال تسوية الملفات المطلبية مع مسؤولي الشركة العالمية بالمغرب.

وأوضح مصدر الموقع أن مطالب الطبقة الشغيلة للشركة بالمطارات تتمثل في صرف المستحقات العالقة، والمتمثلة في المنحة السنوية لسنة 2019 وراتب شهري أبريل وماي.

وأكد المصدر ذاته أن المستخدمين سلكوا جميع المساطر لتسوية الملفات العالقة بشكل ودي قبل التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد جميع مطارات المغرب، مبرزا في السياق ذاته أنه تمت مراسلة وزير السياحة ووزيرالشغل ووزارة الداخلية، والمدير العام في الإدارة المركزية للشركة، فضلا عن تدخل والي مراكش لحل المشكل بشكل ودي.

وأبرز المصدر نفس أنه مع بداية انتشار “كورونا” أصيب 4 مستخدمين بمطار مراكش بالجائحة، موضحا أن الشركة تسعى لطرد قرابة 500 مستخدم، علاوة على تخفيض أجور الباقين بنسبة 50 في المائة على امتداد 8 أشهر بين أبريل ودجنبر من السنة الجارية.