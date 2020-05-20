في 24 ساعة.. تسجيل 7 إصابات جديدة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة

سجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة، إلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم الثلاثاء، سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليصل إجمالي حالات الإصابة فيها إلى 675 حالة.

وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة في جهة الرباط – سلا – القنطيرة، الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن عدد حالات الشفاء بلغ 406 حالة بعد تسجيل ست حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يوجد ضمن 675 حالة إصابة مؤكدة، 258 حالة نشيطة، في حين ظل عدد الوفيات مستقرا في 11 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد.

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وعلى الصعيد الوطني، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7023 حالة.

كما تماثلت 143 حالة للشفاء من مرض فيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد إجمالي المتعافين إلى 3901 حالة شفاء، أي بنسبة 55,5 في المائة.

من جهة أخرى، تم على الصعيد الوطني تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 193 وفاة، أي بنسبة إماتة تصل إلى 2,7 في المائة.