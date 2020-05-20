أمزازي: جميع الجامعات ستكون امتحانتها في شتنبر المقبل..ما عدا الطب والصيدلة

كشف سعيد أمزازي، وزير التعليم والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التربية الوطنية، وبتشاور مع رؤساء الجامعات، قررت تنظيم جميع الامتحانات الجامعية بما في ذلك الخاصة بطلبة المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود في شهر شتنبر، بسبب صعوبة تدبير تنقل وإيواء الطلبة خلال شهر يوليوز.

وأضاف الوزير، خلال حلوله ضيفا على برنامج “أسئلة كورونا”على القناة الثانية، أن جامعات الاستقطاب المحدود شأنها شأن جامعات الاستقطاب المفتوح، ستكون امتحاناتها في شهر شتنبر باستثناء كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن طلبتها تكون لديهم تداريب ميدانية في المستشفيات.

وأشار المتحدث في حديثه إلى أن تعقيم جميع المؤسسات عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى توفير الكمامات واحترام تدابير التباعد الاجتماعي، واستغلال منشآت رياضية لكي لا يتجاوز