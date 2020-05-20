برامج “إم بي سي 5” الرمضانية تنتهي قبل نهاية الشهر الفضيل

يسدل الستار، ليلة اليوم الثلاثاء، على البرامج الرمضانية، المعروضة على قناة “إم بي سي 5” الموجهة للجمهور المغربي، منها مسلسلات درامية لقيت نجاحا مهما.

وتختتم قناة “إم بي سي 5” حلقات برنامجها، قبل نهاية شهر رمضان، وذلك بعدما انطلق عرضها قبل بداية الموسم الرمضاني.

وكانت قناة “إم بي سي5” قد قررت الشروع في بث برامجها الرمضانية، أياما قبل انطلاق الشهر الفضيل، ويتضح أنها خطة كان الهدف منها جذب المتلقي، قبل بداية السباق الرمضاني في القنوات المغربية.

ومن بين البرامج، التي تلقى إقبالا على “إم بي سي 5″، لكن نهايتها حلت، اليوم، مسلسل “سلامات أبو البنات”، ومسلسل “شهادة ميلاد”، وبرنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”.